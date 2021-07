Arborização urbana: mais de 100 mudas de árvores plantadas em Restinga Sêca

Mais de 100 mudas de arvores já foram plantadas pelo Departamento de Meio Ambiente em diversos pontos de Restinga Sêca nas últimas semanas.

As mudas das espécies quaresmeira, ipê roxo, guabiju, pau fava, murta de cheiro, jasmim manga e cipreste italiano foram plantadas preferencialmente em passeios públicos/calçadas novas, nas ruas que foram calçadas recentemente e embaixo das fiações elétricas.

Até o final do mês espera-se efetuar o plantio de mais de 200 árvores também em calçadas e espaços públicos, dentre as espécies estão manacá da serra, quaresmeira, extremosa, pata de vaca, uvaia, cerejeira do mato, guabiju e jasmim manga.

O Departamento de Meio Ambiente também possui mudas de árvores para doação para plantios em calçadas, os interessados devem efetuar o pedido via protocolo.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca