Aprovados os protocolos para Abertura da Colheita do Arroz

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) recebeu da Associação dos Municípios da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul (Azonasul) documento dando o aval para a realização da 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, que ocorrerá de 9 a 11 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). A entidade, que reúne as prefeituras da região, considerou que os protocolos de distanciamento necessários para a realização do evento são adequados.

No documento, a Azonasul explica que os protocolos foram encaminhados para análise do Comitê Técnico da Região 21, constituído por representantes dos 22 Municípios da região, tendo os protocolos referidos sido aprovados, por unanimidade, em reunião realizada pelo grupo e submetidos à associação para os trâmites necessários. A Azonasul, em reunião com os prefeitos da região de Pelotas, homologou, também por unanimidade, o parecer do Comitê Técnico.

De acordo com o diretor executivo da Federarroz, Anderson Belloli, a aprovação foi recebida com satisfação, reforçando o fato de que este é o maior evento de abertura de grãos do país. “Importante destacar a sensibilidade dos prefeitos e técnicos envolvidos no processo de construção dos protocolos de saúde, de forma a viabilizar a realização do evento de forma segura para todos. Ademais, nunca foi tão fundamental a realização de debates envolvendo o setor arrozeiro, na medida em que esses homens e mulheres garantiram a segurança alimentar dos brasileiros ao longo de toda a pandemia, vez que não pararam de trabalhar em nenhum momento, de modo que o evento é uma forma de agradecer e homenagear nossos orizicultores e orizicultoras”, salienta.

A organização trabalha em protocolos como o cadastramento antecipado e feito de forma online, a medição de temperatura na entrada, o uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de totens de álcool em gel. O auditório, que será denominado de “Auditório Frederico Costa”, será ampliado para uma área externa com 300 metros quadrados de forma a seguir as medidas de distanciamento social. A feira e as vitrines tecnológicas, tradicionais atrações da Abertura da Colheita, terão estandes totalmente abertos para receber os visitantes.

Reunião com o governador

Os protocolos sanitários que serão aplicados no evento para garantir a segurança dos participantes presenciais na 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz também foram apresentados ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O documento foi entregue ao governador Eduardo Leite pelos representantes da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e do Instituto Riograndense do Arroz (Irga).



Participaram do encontro o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, e o diretor jurídico da entidade, Anderson Belloli, além do presidente do Irga, Ivan Bonetti, e o deputado Estadual Ernani Polo (Progressistas), presidente da Assembleia Legislativa.

O evento, que tem como tema “Os Novos Rumos do Sistema de Produção”, ocorrerá de forma híbrida, presencial e online. Na programação, serão oito painéis que vão discutir assuntos como o futuro da produção, as opções em sistemas de irrigação, tecnologia e inovação na prática no dia a dia do campo, perspectivas de mercado para o arroz, soja, milho e pecuária, intensificação dos sistemas produtivos, agricultura de precisão, intensificação de pecuária à pasto, entre outros temas. A programação completa assim como as inscrições estão disponíveis no site www.colheitadoarroz.com.br.

A 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas tem a realização da Federarroz, correalização da Embrapa e o patrocínio premium do Instituto Riograndense do Arroz (Irga) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A Rádio Integração estará presente, com entrevistas, boletins, informações e transmissão da solenidade da Abertura Oficial da Colheita do Arroz.

Fonte: AgroEffective