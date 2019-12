Aprovado projeto que autoriza o Município a conceder subvenção social à APAE de Restinga Sêca

A Câmara de Vereadores de Restinga Sêca aprovou por unanimidade na sessão ordinária do dia 23 de dezembro, o Projeto de Lei nº 98/2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Município a conceder subvenção social à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, no valor total de R$ 294 mil.

De acordo com o projeto, o recurso deverá ser aplicado exclusivamente nas despesas elencadas no plano de trabalho apresentado pela entidade (confira abaixo).

Atualmente a Apae de Restinga Sêca atende cerca de 80 alunos de 0 a 51 anos, possuindo atendimentos nas áreas de educação especial, fisioterapia, equoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social.

O quadro funcional conta com: assistente social, educadora especial, educadora física, 2 fisioterapeutas, fonoaudióloga, motorista, pedagoga, psicóloga, secretaria, servente merendeira, e terapeuta ocupacional.

Plano de trabalho para 2020

Remuneração de pessoal e encargos: R$ 22.774,35

Aquisição de material de consumo: R$ 425,00

Despesas com serviços de terceiros: R$ 750,00

Despesas de água, luz, telefone, internet e alarme: R$ 550,45

Total mensal: R$ 24.500,00

Total anual: R$ 294.000,00