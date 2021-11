Aprovado Projeto de Lei que institui o ensino da cultura tradicionalista nas escolas de Restinga Sêca

Em sessão realizada na noite desta quarta-feira, dia 3, a Câmara de Vereadores de Restinga Sêca aprovou Projeto de Lei nº 12/2021 que institui o ensino da cultura tradicionalista nas escolas da Rede Municipal de Restinga Sêca.

Aprovado por unanimidade e na presença do prefeito Paulinho Salerno que acompanhou a votação, o projeto é de autoria dos vereadores Mauro França da Costa, Tiago Cantarelli e Abel Oliveira e que visa abranger os aspectos históricos, artísticos e folclóricos da tradição gaúcha, bem como destacar fatos relevantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) no município.

Conforme o projeto, a ação tem o objetivo de promover e fomentar o ensino da cultura tradicionalista no município, uma vez que Restinga Sêca, além de ser Terra de Iberê Camargo, também é Terra de Tradicionalistas por meio de Projeto de Lei já aprovados anteriormente.

A sessão teve presença de Fernando Cassol, vereador de Nova Palma, que está à frente desta ação na Quarta Colônia e busca a aprovação do projeto nas demais Câmaras de vereadores da região. “Nova Palma foi um dos municípios pioneiros a aprovar este projeto e, agora, estamos vendo que outras Câmaras também estão aprovando. Tenho certeza que este projeto irá agregar muito nas escolas, pois a cultura gaúcha não pode parar”, destacou o vereador novapalmense.

Projeto de Lei passa a valer a partir do ano letivo de 2022.