Aprovado Projeto de Lei que cria o Dia do Visitador do Pim em Restinga Sêca

Foto: Rafael Rosa

Durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca realizada na noite desta segunda-feira, dia 3, foi aprovado o Projeto de Lei que institui o Dia Municipal do Visitador do Primeira Infância Melhor (Pim).

Pioneiro no Estado, o projeto é de autoria do vereador Tiago Cantarelli, quando ficou instituido o dia 3 de julho como data oficial em razão da oficialização do programa no Rio Grande do Sul no ano de 2006.

“O Pim é aquela pessoa capacitada que desenvolve trabalho com as famílias, principalmente em situação de vulnerabilidade social, mas que atende gestantes, crianças, que muitas vezes são os pára-choques das famílias, onde o problema chega para as visitadoras e elas fazem o acompanhamento e dá os devidos encaminhamentos”, definiu o vereador Tiago acrescentando que atualmente são seis visitadoras que atuam em Restinga Sêca.

A atuação do Pim se dá por meio de visitas domiciliares e atividades grupais periódicas de viés lúdico, que são realizadas a partir de planos singulares de atendimento e da articulação de ações em rede. Em alguns casos, o atendimento às famílias pode ser feito de forma híbrida associando visitas presenciais e remotas.

As ações têm como foco a promoção do desenvolvimento integral infantil, da parentalidade positiva, bem como a identificação de potencialidades e necessidades das famílias que devem ser articuladas em rede, visando a integralidade do cuidado.