Apresentados os primeiros resultados dos efeitos ambientais do incêndio no Cerro da Igreja em Agudo

Na tarde desta quinta-feira, dia 16 de julho, foram apresentados os primeiros resultados dos efeitos ambientais causados pelo incêndio no Cerro da Igreja, no final de abril.

Participaram da reunião o prefeito, Valério Trebien, secretários municipais, equipe da Universidade Federal de Santa Maria, Batalhão Ambiental da Brigada Militar e bombeiro voluntário de Agudo, Edison Friedrich.

Conforme o professor da UFSM, Mauro Schumacher está sendo realizado um monitoramento de longo prazo, nunca feito no Rio Grande do Sul. Também será elaborada uma cartilha para ser trabalhado em todas as escolas do Município de Agudo, para conscientizar alunos e a comunidade sobre queimadas.

O monitoramento aponta que aproximadamente 105 hectares foram queimados, sendo 98 hectares de mata nativa. Uma nova visita pela UFSM deverá ser feita em outubro.

Fonte: Prefeitura de Agudo