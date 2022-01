Apresentado projeto de revitalização da Praça Vicente Pallotti de Faxinal do Soturno

A revitalização da Praça Matriz Vicente Pallotti é um dos principais projetos da Administração Municipal de Faxinal do Soturno, tendo em vista a importância deste espaço para a convivência da comunidade local e também para as pessoas que visitam o Município. O projeto arquitetônico foi feito pela arquiteta Verônica Tessele e já está pronto, quando foi apresentado no final do ano passado. A partir de agora, com a finalização do memorial descritivo, será providenciada a licitação da empresa que irá executar a obra, com início previsto para o primeiro semestre de 2022.

Conforme Verônica, a produção do projeto iniciou em julho deste ano, com estudos e diagnósticos, que contaram com a participação da comunidade local, através de entrevistas, conversas e pesquisas. A arquiteta também visitou algumas escolas e as crianças contribuíram com ideias através de desenhos. Entre os objetivos da revitalização, segundo Verônica, estão a preservação da centralidade, monumentalidade e relevância do espaço, agregando valor aos bens culturais existentes, com intervenções contemporâneas que agreguem qualidade visual e histórica, aliando a geração de renda e o estímulo ao turismo.

Em termos de infraestrutura, o projeto prevê a padronização da pavimentação, garantindo acessibilidade, melhorando os fluxos para a circulação de pedestres e a drenagem e absorção da água da chuva. Também serão feitas melhorias na iluminação, instalação de novos bancos e lixeiras, ampliação do quiosque do artesanato, possibilitando a participação também da feira do produtor, construção de novos banheiros com fraldário e acessibilidade, criação de um espaço coberto para feiras locais, ampliação da calçada e criação de ciclovia na travessa que contorna a Praça, área para prática de esportes com skates, patins e patinetes, mini quadra cercada para esportes com bola, espaço para fazer chimarrão e bebedouro com água gelada, jardinagem, substituição do piso da pracinha de brinquedos, entre outros itens.

Recentemente, o projeto foi apresentado ao prefeito, secretários municipais e vereadores do Município, os quais aprovaram e ficaram entusiasmados com as ideias propostas, construídas com a participação da comunidade. Conforme o prefeito Clovis Alberto Montagner, o investimento na revitalização será de aproximadamente R$ 1.250.000,00, sendo que R$ 400 mil são de emenda do deputado federal Afonso Hamm (Progressistas), R$ 250 mil do senador Paulo Paim (PT) e R$ 600 mil de recursos próprios do Município. “A Praça é um lugar especial da cidade, que pertence ao conjunto da população e tem que ser bonita, bem cuidada e acolhedora”, avalia o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno