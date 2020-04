Apresentado os resultados da colheita de soja da lavoura do Centro de Eventos de Restinga Sêca

Com a 6ª edição do Dia de Campo – Culturas de Verão de Restinga Sêca cancelado, evento este que seria realizado no dia 24 de março, a colheita da lavoura de soja do Centro de Eventos foi realizada no início deste mês de abril e o resultado de produção apresentado nesta quarta-feira, dia 22.

Com um total de 35 cultivares de soja plantados em novembro do ano passado, os dados foram apresentados por Marcelo Tomazzi, engenheiro agrônomo da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel), durante entrevista ao vivo à Rádio Integração. “Mesmo em um ano difícil, que enfrentamos essa estiagem, nós tivemos aqui a média das 35 cultivares de 39,8 sacas por hectare. Se a gente comparar este número com a média que irá atingir o município de Restinga Sêca, há uma grande diferença, bastante significativa. Tudo isso mostra que temos condições de melhorar e buscar uma maior produtividade”, explicou Tomazzi.

Com a lavoura recebendo os cuidados técnicos das entidades promotoras do evento que é a Cotrisel, Prefeitura, Emater e Instituto Riograndense do Arroz (Irga), além da colheita realizada por Eduardo Coradini de Oliveira, o resultado obtido é aproximado ao que acontece nas propriedades rurais do município. “Tivemos cultivares que produziram muito bem e outras um pouco inferior. A nossa parcela no Centro de Eventos é de 80 metros com cinco linhas de plantio, então é uma parcela relativamente pequena quando você comparar com uma lavoura, por isso que produz mais. Outra questão é que a área é bem adubada e corrigida em relação a calcário”, detalhou o engenheiro agrônomo.

O 6º Dia de Campo – Culturas de Verão de Restinga Sêca tinha também na programação a abordagem de temas e experimentos de cultivares de arroz e pastagem; ação de fertilizantes e defensivos agrícolas; e adjuvantes e fertilizantes foliares.

Confira na tabela o resultado completo.