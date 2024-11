Apresentado o documentário “Nossa Casa” da Associação de Artesãos de Nova Palma

Na noite desta terça-feira, dia 26, foi realizado na Câmara de Vereadores o primeiro evento da programação de Natal de Nova Palma, com a apresentação do documentário “Nossa Casa”, da Associação de Artesãos do município, fruto de projeto contemplado em edital local da Lei Paulo Gustavo do governo federal de fomento à cultura.

Na programação da noite, após as boas-vindas por parte da presidente da entidade, Vania Manfio, e da artesã e mestre de cerimônias da noite Eleni Dalla Nora, o público pôde acompanhar parte da história da associação, depoimentos de pessoas ligadas a ela, e trabalhos realizados por seus integrantes na obra de cerca de 20 minutos. Após, representantes da associação entregaram mimos a três pessoas que colaboraram e vêm colaborando com a entidade ao longo de sua história: Valternei Ceolin, Maristela Pegoraro, e Diego Hahn. Na sequência, os presentes puderam confraternizar em coquetel oferecido pela associação.

O documentário, produzido pelo acadêmico de jornalismo Wiliam Zeque, natural da comunidade do Rincão Santo Inácio, será disponibilizado nos próximos dias também nas redes sociais do Município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma