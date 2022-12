Apenados do Presídio de Agudo recebem carteira de artesão

Nesta quarta-feira, dia 14, detentos do Presídio Estadual de Agudo receberam o título de Artesão Profissional, propiciado pela Fundação Gaúcha de Trabalho e Assistência Social (FGTAS). Na ocasião, oito pessoas privadas de liberdade passaram por uma avaliação para a obtenção da carteira de artesão, o que vai propiciar a eles diversas facilidades no exercício da profissão.

A avaliação foi realizada por fiscais do FGTAS da região de Santa Maria, com a aprovação de todos os participantes, sendo a última fase de um ano do Projeto “Somos Livres para Criar”, planejado e executado pela equipe técnica da 2ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR).

O projeto contou com o apoio da DPR e com recursos financeiros da VEC Regional de Santa Maria, tendo como instrutora a TSP psicóloga Luciana Dimperio, sob coordenação técnica da TSP assistente social Adriana Rosa; e com suporte na unidade prisional do TSP psicólogo Luismar Model e demais servidores.

Segundo a equipe técnica da 2ª DPR, o Projeto é um instrumento de capacitação profissional que gera renda intra e extramuros e com aspecto terapêutico, tendo como fundamentação a Psicologia Positiva.

O diretor do Presídio de Agudo, Pedro Lorentz, reforça que, “assim como o incentivo à educação, o desenvolvimento de atividade profissional dos internos é fundamental e necessário no efetivo cumprimento da pena, refletindo diretamente na disciplina, na segurança e na ordem do estabelecimento penal. Da mesma forma, possibilita que o egresso tenha a oportunidade de realizar seu próprio trabalho, de forma autônoma e regulamentada, quando regressar ao convívio social”.

Fonte: Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe)