Apenados do Presídio de Agudo participam do projeto “Somos livres para criar”

Neste mês de novembro, a equipe técnica da 2ª Delegacia Penitenciária Regional (2ª DPR) iniciou as atividades do projeto “Somos livres para criar” no Presídio Estadual de Agudo.

O projeto tem como objetivo a capacitação profissional e a geração de renda para pessoas em privação de liberdade em regime fechado. Também participarão do projeto os presos da Penitenciária Estadual de Santa Maria.

A partir de recursos da Vara de Execuções Criminais (VEC) Regional de Santa Maria, o projeto terá prazo de execução de 12 meses com etapas de capacitação e confecção de produtos em patchwork e crochê moderno, com utilização de fio de malha, capacitação a ser ministrada pela Técnica Superior Penitenciário (TSP) Psicóloga Luciana Dimperio.

O diretor do Presídio Estadual de Agudo, Thiago Nothen (foto), ressaltou que “o trabalho prisional desenvolvido é muito importante no resgate da cidadania e da autoestima da pessoa presa, além de proporcionar uma formação profissional, para que, no momento de sua saída do sistema prisional, tenha uma nova possibilidade de profissão e uma possível fonte de renda. É importante ressaltar ainda que projetos envolvendo trabalho prisional desenvolvem uma maior responsabilidade na pessoa presa, que zela pelos materiais com que trabalha e que anseia absorver tudo que lhe é ensinada”.

Fonte: 2ª DPR