Apenados do Presídio de Agudo participam de projeto “Somos livres para criar”

Presos do Presídio Estadual de Agudo participaram do projeto “Somos livres para criar”, em que confeccionaram itens de decoração natalina em fio de malha, patchworks e bonecos de tecido. Os itens serão distribuídos para os filhos dos apenados na visita das crianças, que ocorrerá no dia 22 de dezembro.

O projeto tem como objetivo a capacitação profissional e a geração de renda para pessoas em privação de liberdade do regime fechado. Ele foi idealizado e executado pela equipe técnica da 2ª Delegacia Penitenciária, em conjunto com a direção e equipe técnica do Presídio de Agudo, viabilizado por verba da Vara de Execuções Criminais de Santa Maria.

O diretor do presídio, Thiago Nothen, ressalta: “o projeto contribui para o resgate da cidadania e da autoestima da pessoa presa, além de proporcionar a perspectiva de uma nova profissão e geração de renda também na vida extramuros. Nesse momento, os presos sentem-se gratificados por superarem as próprias expectativas, com apenas um mês de Projeto eles são capazes de criar lindos itens de decoração natalina e presentes para as crianças”.

Os trabalhadores da oficina recebem acompanhamento do psicólogo Luismar Model, que contextualiza: “com a pandemia, muitas atividades foram suspensas, assim, o ócio e o tempo improdutivo aumentaram consideravelmente. Com a retomada gradativa das atividades, o projeto veio com a proposta de criação de espaço de aprendizado e geração de renda, propiciando a remição de pena. A utilização do tempo na elaboração e confecção de trabalhos que exigem precisão, paciência e capricho no seu desenvolvimento dão sentido e desenvolvem um trabalho positivo durante a pena”.

Fonte: Susepe