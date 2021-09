Apaes de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Formigueiro participam de reunião em Santa Maria

Realizada nesta terça-feira, dia 21, em Santa Maria, uma reunião promovida pela Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio Grande do Sul (Feapaes-RS) com a Apaes do 9º Conselho Regional. Da região, o encontro contou com a presença das instituições de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Formigueiro.

Durante a reunião foram debatidas questões relacionadas a Emendas Parlamentares, Projeto Tri Legal, escolha do novo conselheiro regional, entre outros assuntos.

Entre os presidentes das Apaes presentes na reunião estava Antonio Marcos Martins Santos, de Faxinal do Soturno; Liane Killian, de Restinga Sêca; e Rosangela Mendes, de Formigueiro, além da presença dos municípios de Cacequi, Jaguari, Júlio de Castilhos, Maçambara, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Santa Maria e Santiago.

Ao final da reunião foi escolhido Jair Deniz Truchetti, da Apae de Jaguari, para ser o novo Conselheiro Regional.