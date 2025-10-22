Apae de Restinga Sêca publica edital de eleição

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca publicou nesta terça-feira, dia 21, o edital de convocação de Assembleia Geral para eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Agendado para o dia 25 de novembro, às 19h, na sede da Apae, a assembleia tem como ordem do dia a apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2023/2025, apreciação e aprovação das contas do exercício de 2023/2025 mediante parecer do Conselho Fiscal, eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, entre outros assuntos.

As inscrições de chapas para concorrer no pleito podem ser realizadas diretamente na Apae, com até 20 dias antes da data da eleição. Poderão formar chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular de há, pelo menos, um ano nos programas de atendimento da Apae e também os associados contribuintes, também com um ano de efetiva participação.

A atual presidente da Apae de Restinga Sêca é Márcia Marcuzzo.

Clique AQUI e acesse o edital completo.