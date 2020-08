Apae de Restinga Sêca promove a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca promove de hoje até o dia 28 de agosto, a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020.

O evento tem como tema: “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social”, e em razão da pandemia do Coronavírus ela será desenvolvida por meio da internet. O objetivo é de promover um intenso debate de inclusão social, combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência.

Neste ano a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla abordará aspectos como atividade física, inclusão no trabalho, vida sexual, direitos e educação das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A programação da Apae de Restinga Sêca contará com postagens no Facebook e Instagram das atividades desenvolvidas, vídeos de profissionais, apoiadores, alunos e familiares, live na Rádio Integração, entre outras.

PROGRAMAÇÃO

21 DE AGOSTO

Vídeo de diversas autoridades sobre “A semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla”

Posts das atividades entregues aos alunos

Posts referente ao trabalho da Apae

22 DE AGOSTO

Vídeos: Relatos da família usuária dos atendimentos

“ Qual a importância da Apae?”

“Posts sobre: ”A semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual ou Múltipla”

23 DE AGOSTO

Vídeo: Coaching da família- Ernane Kuhg

“Empoderamento da família na vida da pessoa com deficiência”

Posts sobre os profissionais da APAE

24 DE AGOSTO

Vídeo: Dialogo de mães

Boletins Informativos

25 DE AGOSTO

Vídeo: Relato e experiências que retratem o protagonismo da família e a pessoa com deficiência;

26 DE AGOSTO

Vídeos: participação das famílias, pessoas atendidas pela rede Apae.

27 DE AGOSTO

Publicação das atividades realizadas em seu ambiente familiar

APAE e Secretaria da Saúde

Enfoque no trabalho realizado no município.

28 DE AGOSTO

Encerramento da semana

Entrevista ao vivo no programa Olho Vivo da Rádio Integração