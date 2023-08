Apae de Restinga Sêca inicia a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Teve início na manhã desta segunda-feira, dia 21, a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca.

Com a programação a ser realizada até a próxima segunda-feira, dia 28, a primeira ação desenvolvida foram atividades recreativas no Centro de Eventos com os atendidos, profissionais e a presença das escolas Francisco Giuliani e Francisco Manoel. Já a abertura oficial ocorrerá nesta segunda-feira, dia 21, às 19h, na sede da Apae, com o pronunciamento das autoridades e a palestra da educadora especial Sabrina Fernandes de Castro.

Durante os dias ocorrerão ainda piquenique, integração com a Apae de São Sepé na Equoterapia, visita a Apae de Formigueiro, Balada Inclusiva em São Pedro do Sul, almoço, show musical e Sessão especial na Câmara de Vereadores.

PROGRAMAÇÃO

21/08 | Segunda-feira

9h – Atividades recreativas no Centro de Eventos, com atendidos, profissionais e Escolas Francisco Giuliani e Francisco Manoel

19h – Abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e múltipla, na Sede da Apae

Palestra com Sabrina Fernandes de Cestro Graduada em Educação Especial pela UFSM, Doutorado em Educação Especial pela UFSCar, Professora do Depto. De Educação Especial, CE UFSM e Pesquisadora da APAE Brasil. Tema: “Avaliação das necessidades de apoio de crianças com deficiência: perspectivas para uma educação mais inclusiva.”

22/08 | Terça-feira

13h30min – Visita com piquenique interativo na fazenda Queréncia Amada

23/08 | Quarta-feira

13h30min – Equoterapia para todos, brincadeiras e lanche coletivo, interação com a Apae de São Sepé

24/08 | Quinta-feira

13h30min – Visita na Apae de Formigueiro, interação entre Apaes

25/08 | Sexta-feira

13h30min – Balada Inclusiva, na Apae de São Pedro do Sul

27/08 | Domingo

11h30min – Almoço/Show de encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla. Atração musical: Marcio Correia

28/08 | Segunda-feira

19h – Encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na sessão da Câmara de Vereadores