Apae de Restinga Sêca é contemplada com R$ 100 mil

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca foi contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil. A informação foi confirma nesta manhã de quinta-feira, dia 29.

O Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/RS) aprovou a Emenda Parlamentar elaborada pela bancada gaúcha em Brasília, que totaliza quase R$ 8 milhões em recursos destinados às Apaes do Rio Grande do Sul. Fica também estabelecido que os valores que não forem executados serão mantidos no Fundo de Assistência Social, para serem destinados a outros programas e projetos.

A publicação da aprovação da emenda, bem como a lista de municípios contemplados para as Apaes, pode ser conferida no site www.diariooficial.rs.gov.br.

Com informações e foto da Prefeitura de Restinga Sêca.