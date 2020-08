Apae de Formigueiro celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

“Enxergando eficiência, abrindo os olhos e ouvidos do coração: há um universo de possibilidades!”. Com esse lema, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Formigueiro celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, entre os dias 21 e 28 de agosto.

Através de fotos e vídeos a instituição aborda a importância do trabalho desempenhado por seus profissionais e apresenta o carinho, mais sincero possível, recebido dos alunos, mesmo em tempos difíceis de pandemia.

A professora Ione Mathias, “primeira guerreira da Apae de Formigueiro”, como é descrita carinhosamente, foi uma entre tantos parceiros que fizeram um depoimento alusivo a semana. “A importância da Apae na minha vida foi fundamental. Foi uma motivação para eu viver e ser mais gente”, comenta.

A atual vice-presidente, Lucélia Concari Soares, “como mãe de especial”, solicitou valorização aos profissionais. “Valorizem os profissionais da Apae. Valorizem porque eles estão ali para dar amor e carinho, para fazer o possível. Essa casa é tudo”, acrescenta.

Além dos depoimentos, na terça-feira, 25, a terapeuta ocupacional Tais Saldanha realizou uma reunião virtual com os país, com o tema rotina na quarentena. Já para o público em geral, a Apae irá fazer duas lives via Facebook: Desafios na Pandemia, com a fisioterapeuta Deise Polanczyk, e a TO Tais Saldanha, nesta quinta, 27, às 19h30 e Esporte e Inclusão, com o educador físico, Gustavo Oliveira, na sexta, 28, no mesmo horário.

Fonte: Terra Fofa Online

Fotos: Francisco Bolzan