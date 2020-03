Apae de Formigueiro adia tradicional jantar do peixe

O tradicional jantar do peixe, realizado anualmente pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Emater de Formigueiro, será adiado devido as medidas de prevenção ao novo coronavírus. O evento estava marcado para o dia 3 de abril.

A direção da Apae destaca que está atenta às informações e acontecimentos recentes relacionados ao COVID-19, e que o adiamento do jantar segue as diretrizes do Ministério da Saúde, para controle e erradicação dos riscos para o público geral.

Os ingressos que já foram adquiridos serão válidos para a nova data que será marcada, sem a necessidade de troca. As receitas obtidas através do jantar são utilizadas para custear as despesas da instituição no decorrer do ano.

A Apae de Formigueiro também suspendeu suas atividades pedagógicas e atendimentos até o dia 31 de março, seguindo orientação da FEAPAES-RS, a Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Formigueiro Online