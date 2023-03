Apae de Faxinal do Soturno retorna às atividades

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Faxinal do Soturno retornou às atividades na última quarta-feira, 1º de março. Além das professoras Cintia Schlindweis e Márcia Soares e da equipe de trabalho da Apae, também participaram da recepção dos alunos a nova presidente da Apae, Fátima Souza, a nova vice Simone Lorenzoni, a Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler, e a Chefe do Escritório Municipal da Emater, Bruna Mezzomo Neubauer.

Após as falas de boas-vindas dos convidados, as professoras realizaram algumas dinâmicas para iniciar as atividades. Além disso, também foi disponibilizado um espaço para que os alunos pudessem expor suas ideias e interesses para o ano, bem como combinar as regras de convívio no ambiente escolar.

De acordo com a Educadora Especial Cintia, as atividades seguirão com foco voltado às artes para estimular os alunos e desenvolver as suas habilidades. Os trabalhos artísticos com a Chefe do Escritório Municipal da Emater Bruna, as atividades de desenvolvimento de movimentos corporais com o Professor de Educação Física Frederico Irion e as aulas de técnicas circenses com a professora Thayná Máximo, da Fundação Ângelo Bozzetto, devem seguir neste ano. Além disso, a professora Cintia destaca que pretendem mostrar à comunidade faxinalense os trabalhos que são produzidos pelos alunos na Apae e, quem sabe, até comercializar os produtos que serão confeccionados ao longo do ano.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno