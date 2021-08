Apae de Faxinal do Soturno retoma atividades presenciais

Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Faxinal do Soturno retomou suas atividades presenciais. Neste primeiro momento, oito dos cerca de 20 alunos estão frequentando as aulas na sede da instituição, localizada na Linha Nova Palma.

Conforme o presidente da Apae, Tenente Martins, a volta está sendo gradual, com aqueles que já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Segundo ele, também estão sendo observados todos os protocolos de prevenção, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento. O atendimento é realizado dois dias por semana, com os alunos divididos em grupos, por duas profissionais de Educação Especial.

O retorno foi marcado por emoção, tendo em vista a importância do convívio presencial, suspenso desde março de 2020. Os alunos também receberam uniformes novos, além de material escolar. Na tarde de terça-feira, dia 24 de agosto, o prefeito Clovis Alberto Montagner, acompanhado da Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler, visitaram a Apae para dar boas-vindas aos estudantes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno