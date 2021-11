Apae de Faxinal do Soturno receberá padrinhos e madrinhas para entrega de presentes no Natal

Pensando no bem coletivo e na solidariedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Faxinal do Soturno fará uma ação, de cunho social, onde receberá padrinhos e madrinhas para entrega de presentes para os assistidos da instituição beneficente, em comemoração ao Natal.

As inscrições para padrinho ou madrinha da Apae estão abertas. As pessoas interessadas devem se voluntariar. Cada aluno da associação fará uma lista de presentes que deseja receber, com três opções.

Segundo Antônio Marcos Martins Santos, presidente da Apae e também comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno, este será um momento de muita felicidade para todos que estiverem envolvidos nesta ação.

Para se voluntariar, acesse o link:

https://www.facebook.com/apae.faxinaldosoturno.9