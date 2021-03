Apae de Faxinal do Soturno lança “Ação entre amigos”

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Faxinal do Soturno lançou nesta quinta-feira, dia 25, uma “Ação entre amigos” em prol da entidade.

Serão sorteadas duas camisetas oficiais autografadas: uma do Internacional e outra do Grêmio. Cada número é vendido ao valor de R$ 10,00, quando o valor obtido será revertido para o desenvolvimento das ações realizadas pela Apae faxinalense.

A venda é realizada pelos integrantes da diretoria da entidade e o sorteio está agendado para ocorrer no próximo dia 28 de abril, pela Loteria Federal.

Segundo o tenente Antonio Marcos Martins Santos, comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno e presidente da Apae, a camiseta do Internacional foi doada por Júnior de Mello e a do Grêmio por Fabiano Azeredo. “Agradecemos as doações e estamos sempre buscando algo de melhor para os nossos usuários da Apae que é a nossa finalidade maior”, destacou o tenente Martins.