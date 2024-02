Apae de Faxinal do Soturno em nova sede

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Faxinal do Soturno realizou a inauguração de sua nova sede na última sexta-feira, dia 23. O novo local, nas dependências da antiga Escola Municipal Castro Alves, é mais amplo e conta com um espaço preparado para atender os alunos, com rampas de acesso, salas climatizadas e um ginásio para prática de atividades físicas.

Durante a solenidade de inauguração, o Diretor-Secretário Antonio Marcos Martins Santos destacou o trabalho realizado pelas gestões anteriores, que estavam representadas pelos antigos presidentes da Associação, e também fez seu relato pessoal sobre o período em que esteve na presidência.

Em seguida, a Presidente Simone Lorenzoni falou sobre os desafios e a satisfação de estar à frente da Associação. Ela também ressaltou a importância de todos os presentes no ato, principalmente os antigos presidentes, pais, alunos, professoras e funcionários, e agradeceu o apoio da Administração Municipal, que cedeu as instalações da Escola e dará um aporte financeiro, cujo Termo de Fomento foi assinado na última semana.

Após, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, acompanhado de Secretários Municipais, se disse muito feliz em poder participar de um momento tão importante, que marca um trabalho realizado a muitas mãos, envolvendo principalmente a doação e o amor ao próximo. Clovis também falou sobre a relação de proximidade que o Município sempre manteve com a Associação, exaltando a mudança da sede para um local mais amplo e confortável, no centro da cidade, permitindo maior integração com a comunidade.

O prefeito também explicou que o projeto Ciranda, que antes era realizado nas dependências da Castro Alves, agora acontece na Escola Municipal Santa Rita.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno