Antonio Meneghetti Faculdade realiza abertura da nova turma do curso Escola de Negócios

A Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, realizou a abertura da nova turma do curso Escola de Negócios, a qual teve a aula inaugural na última quinta-feira, dia 24, com o empresário Roberto Argenta que contou um pouco da vasta experiência que possui no mundo empresarial.

O Escola de Negócio é voltado para empresários que trabalham continuamente para a próprio evolução e do seu negócio de uma forma única. Deste modo, no curso o aluno aprende a importância e como gerir o impacto das ações, seja nas pequenas atitudes até nas decisões mais estratégicas para o negócio e que podem impactar diretamente os próximos 5 ou 10 anos.

Em 15 encontros com grandes referências empreendedoras, os alunos irão aprender de modo prático a garantir o crescimento sustentável do seu negócio no mercado. O líder de um negócio deve ter capacidade técnica em gestão e manter contínua coerência com sua inteligência. Hoje, manter-se atualizado com o que há de mais moderno e prático em gestão de maneira rápida e aplicada, é um diferencial competitivo enorme e que traz significativos resultados.

Fonte: AMF