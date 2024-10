Antonio Meneghetti Faculdade está recebendo currículos de professores para Ensino Superior

A Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, divulgou nesta semana que está aberto o período para recebimento de currículos de professores para o Ensino Superior Universitário para compor e atualizar o Banco de Currículos da instituição.

Interessados devem possuir titulação mínima de Mestre (Mestrado completo), terem experiência profissional na área em que ministram as disciplinas e enviar Currículo Lattes completo com foto para o endereço eletrônico: assessoria.educacional@amf.edu.br

Confira as áreas de atuação:

– Direito Civil

– Gestão comercial, Negociação e Vendas

– ⁠Planejamento Estratégico

– ⁠Marketing

– Fundamentos de Hotelaria e Turismo

– Operação em Governança

– Gestão Global de Operações Hoteleiras

– Língua Italiana

– Língua Inglesa

– Alfabetização e Letramento

– Robótica com ênfase em Educação

– Física Quântica

– Orientação de Estágio em Pedagogia

– Metodologia Científica e Trabalho de Conclusão de Curso

– Jogos e Esportes

– Computação em Nuvem

– Arquitetura de Software

Para a área de Ciências Gastronômicas (Bacharelado em Gastronomia), conforme novo Curso de Graduação da AMF, ao implementar cada um dos novos semestres:

– Chef com experiência em Cortes e Preparações de Carne Bovina;

– Chef com experiência em Cortes e Preparações com Peixes e Frutos do mar;

– Professor e Chef com experiência em Chocolataria – processamento do cacau e suas aplicações culinárias;

– Professor e Chef com experiência em Fermentação Natural na área de massas e panificados;

– ⁠Professor com experiência na área de Nutrição e Química de Alimentos.

Fonte: AMF