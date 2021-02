Antonio Meneghetti Faculdade e Fundação Antonio Meneghetti recebem gestores das Secretarias de Educação da região

Na tarde da última quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a Antonio Meneghetti Faculdade e a Fundação Antonio Meneghetti, por meio do Curso de Licenciatura em Pedagogia, receberam 29 gestores das Secretarias de Educação de 12 cidades da região. O “Encontro de boas-vindas” tem o intuito de promover parcerias e auxiliar no desenvolvimento educacional da região.

Na ocasião, Fundação e Faculdade deixaram abertas as possibilidades de parcerias com os municípios, a fim promover projetos culturais e educacionais. Em consonância, representando o conselho da Fundação Antonio Meneghetti, Any Rothmann, lançou o um edital público para seleção de Projetos Culturais e Educacionais para serem patrocinados pela Fundação nos municípios presentes. O edital pode ser acessado AQUI

Para finalizar o evento, o professor convidado, Dr. Marcos Rogerio Silvestri Vaz Pinto, que tem ampla atuação com a área de Pedagogia, principalmente no estado de São Paulo, trouxe possibilidades de aberturas e mudanças na escola tradicional, por meio da implementação de projetos em salas de aula. A fala buscou inspirar educadores para que o ano de 2021 seja de muito avanço e conquistas para a educação, principalmente na região em que esses gestores atuam.

Antes de ir embora, os representantes das Secretarias de Educação ainda puderam conhecer a Biblioteca Itinerante da Fundação Antonio Meneghetti, que fará ações nas escolas e locais disponibilizados pelos municípios na região, levando a leitura como ferramenta de despertar de vontade e alegria em crianças e jovens.

Fonte: AMF