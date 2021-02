Antonio Meneghetti Faculdade abre nova turma do curso Escola de Negócios

Com a temática voltada principalmente para o público empreendedor de pequenas e médias empresas, a Antonio Meneghetti Faculdade, localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, está com as inscrições abertas para a VIII turma do curso Escola de Negócios.

O curso destaca a conexão do saber técnico aplicado na ação prática do dia a dia empresarial para que aconteçam resultados de ganhos efetivos.

Os professores foram selecionados pela AMF para trazerem para a sala de aula o sólido percurso acadêmico com a experiência de sucesso no meio empresarial: além do longo percurso de estudo. Dessa forma, são oferecidos formação e aperfeiçoamento profissional de alto nível.

As aulas serão ministradas na Antonio Meneghetti Faculdade todas as quintas-feiras das 19h30min às 22h30min.

O curso possui vagas limitadas e as inscrições podem ser realizadas clicando AQUI.

Fonte: AMF