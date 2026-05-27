Antigo Hotel Pippi será transformado em Casa de Cultura em Silveira Martins

A Câmara de Vereadores de Silveira Martins aprovou por unanimidade, na sessão ordinária realizada na última segunda-feira, dia 25, o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Sadi Tolfo que autoriza a Prefeitura de Silveira Martins a adquirir o imóvel onde funcionava o antigo Hotel Pippi, um dos prédios históricos do município.

Com a autorização do Legislativo, o Executivo municipal dará andamento aos trâmites para formalizar a compra do imóvel, avaliado em R$ 440 mil, com recursos próprios da Prefeitura. O projeto também inclui avaliações técnicas da estrutura do prédio, anexadas ao processo para subsidiar a aquisição.

A Administração Municipal pretende transformar o espaço na futura Casa de Cultura de Silveira Martins, reunindo em um único local diferentes serviços e equipamentos culturais do município. Entre os espaços previstos estão a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos, o Museu do Imigrante, a Biblioteca Pública Onice Bianchi, a Galeria Izaguirre, além de um pequeno auditório e áreas de convivência destinadas à comunidade.

Segundo a Prefeitura, a proposta busca preservar a memória e a identidade cultural do município, ao mesmo tempo em que fortalece as políticas públicas voltadas à cultura e ao turismo. A iniciativa também integra um planejamento de revitalização urbana e qualificação dos espaços culturais, com foco na valorização do patrimônio histórico e na criação de um centro urbano mais integrado e voltado às pessoas.

As obras de reforma e adaptação deverão ocorrer de forma gradual, conforme a captação de recursos por meio de projetos de investimento cultural. O objetivo é transformar o antigo hotel em um espaço permanente de promoção da cultura, da história e das tradições locais.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins