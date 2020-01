Antiga Escola Santo Antônio é cedida aos grupos de terceira idade de Faxinal do Soturno

No final da tarde de 19 de dezembro, a Administração Municipal de Faxinal do Soturno oficializou a cedência da antiga Escola Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, para os grupos de terceira idade do município.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito, Clovis Alberto Montagner, a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Carmem Zacarias, a secretária de Assistência Social, Greici Uliana, a coordenadora de Cultura, Vanessa Baccin, a chefe do Gabinete do prefeito, Débora Vizzotto, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Cirilo Dalmolin, e representantes dos grupos de terceira idade.

O prédio do educandário não estava sendo utilizado e passou a ser denominado “Centro Acolhedor da Melhor Idade”. Todos comemoraram a nova parceria, que beneficiará os idosos com um novo local de encontro e integração.

Atualmente, Faxinal do Soturno conta com três grupos de terceira idade: Girassol, Arco-Íris e Viva La Vita.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno