Anthero Natal de Lima recebe Título de Cidadão Ivorense

Durante Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Ivorá na segunda-feira, dia 25, foi realizada a entrega do Título de Cidadão Ivorense a Anthero Natal de Lima, de 88 anos. A iniciativa partiu do parlamentar, Paulo Schneider, que encaminhou à Câmara de Vereadores o Pedido de Concessão do Título de Cidadão Ivorense ao homenageado.

Anthero nasceu na cidade de Jaguari e reside em Ivorá há 54 anos. Ingressou na Brigada Militar em 1957, na cidade de Tupanciretã e foi transferido para cidade de Ivorá em 1965 e se aposentou em dezembro de 1987.

“Seu Anthero”, como é conhecido, desde muito jovem, destacou-se entre seus colegas e superiores, sempre pensando no melhor para todos. Sargento Anthero trabalhou todos estes anos com honestidade, competência e companheirismo e viu a Brigada Militar e o município de Ivorá passar por muitas mudanças, pois o mesmo, para dar segurança a cidade, na época Distrito de Ivorá, na falta de uma viatura, tinha que fazer uso de cavalo para se deslocar , para cumprir sua missão de policial. Passou por muitas intempéries do tempo, para proteger Ivorá, viu muito dos ivorenses crianças, correndo pelas ruas da cidade, crescerem e se tornarem pai e mãe de família.

“Esta iniciativa, portanto, visa não só prestar uma justa homenagem a Anthero Natal de Lima, mas também nos honrar ao receber como ivorense de direito, quem de fato já o é com tanto orgulho, dedicação e espírito público”, justificou o vereador, Paulo Schneider.

Fonte: Prefeitura de Ivorá