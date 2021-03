Ano letivo inicia no formato remoto em Ivorá

No dia 11 de fevereiro ocorreu, em Ivorá, a abertura do ano letivo 2021, com os professores municipais, diretores, serventes e cozinheiras, motoristas e funcionários das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Educação.

Durante a atividade, que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, seguindo todos os protocolos de cuidados para o Coronavírus, ocorreu conversa com a psicóloga, Juliana Almeida, da Secretaria Municipal de Assistência social e Habitação, sobre os cuidados com a Saúde Mental e a palestra sobre o retorno as atividades presenciais com a médica da Unidade Básica de Saúde (UBS), Priscila Sangoi.

A atividade contou com a presença do prefeito, Saulo Piccininn e vice-prefeito, Jordano Moro e dos demais secretários municipais.

A secretária Municipal de Educação, Inês Simonetti Pase, deu as boas vindas a todos os colegas e enfatizou sobre a importância de todos neste recomeço, de desafios, mas que com o empenho de toda a comunidade escolar será realizado de forma segura.

O prefeito Saulo fez o encerramento do evento desejando a todos um bom inicio de ano letivo, salientando “que todos estamos enfrentando os desafios juntos”.

Na manhã de 12 de fevereiro, durante a continuidade das atividades, os professores e diretores trataram de assuntos referentes ao inicio das aulas neste ano de 2021.

Na mesma data as cozinheiras das escolas municipais e estaduais de Ivorá reuniram-se com a nutricionista, Greici Cerezer Uliana. A capacitação tratou sobre orientações gerais para manipuladores de alimentos na alimentação escolar no retorno às aulas durante a pandemia da Covid-19.

“Todos iremos enfrentar um novo desafio, proporcionando alimentos de qualidade e seguro aos nossos alunos e colocando sempre muito carinho em cada prato, com certeza, dará tudo certo. Nossas cozinheiras, assim como todos os funcionários estão preparados para atender aos alunos e suas famílias. Serão novas rotinas, novos moldes, um retorno que demandará do esforço conjunto de toda a comunidade escolar”, destacou a nutricionista.

Tudo estava organizado e preparado para o início das aulas no formato híbrido e presencial no dia 22 de fevereiro, porém com o aumento de casos de Covid-19 no Estado, as atividades estão realizados no formato remoto.

