Ano letivo inicia na próxima semana em Silveira Martins com atividades remotas

O ano letivo 2021 inicia de forma remota com estudos domiciliares no território municipal de Silveira Martins, com expectativas de iniciar o ensino presencial de forma escalonada quando atendidas as recomendações sanitárias e de saúde.

A Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Educação informa a comunidade escolar que as atividades escolares relativas ao ano letivo 2021 iniciarão na semana que vem na rede municipal de ensino com envio de atividades aos estudantes e mediação pela Escola Municipal João Frederico Savegnago.

As metodologias de interação virtual com os estudantes e familiares terão algumas alterações com vistas a preparar os estudantes, familiares e profissionais para o início do ensino presencial quando autorizado.

Quando o formato presencial escalonado for autorizado no município, os responsáveis pelos alunos serão chamados para ir presencialmente a escola, antes dos estudantes retornarem, também de forma escalonada. Neste momento terão oportunidade de conhecer como a escola está preparada com em seu plano de contingência de prevenção do coronavírus, e optar se o estudante retornará de forma presencial escalonada ou permanecerá com ensino remoto. Todas as ações da Educação estão amparadas, bem como todas as definições dos familiares serão registradas e arquivadas na documentação do aluno no que se refere ao ensino presencial e/ou remoto e também o uso do transporte escolar.

O Decreto Municipal 12/2020 regula a autorização do ensino no território municipal para a Educação Infantil e Educação Básica. Este documento está disponível no site da Prefeitura Municipal no link: https://silveiramartins.rs.gov.br/legislacao/decretos e prevê a possibilidade do retorno das atividades presenciais no município, quando atendidas as condições e recomendações expressas nos Decretos Estaduais, normativas de saúde para o ensino emitidas pelo SES/RS e também recomendações do Ministério Público.

De acordo com a secretária de Educação, Silvia Fioreze, no retorno às atividades presenciais, os alunos e professores da escola municipal contarão com recursos de datashow e telas projetoras que já foram instaladas como mais uma ferramenta tecnológica de auxílio a aprendizagem aos estudantes. Também está sendo avaliada a aquisição de um sistema de ensino virtual para apoiar os estudantes e profissionais que tiverem acesso à internet tanto no ensino domiciliar quanto presencial.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins