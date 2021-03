Ano letivo em Restinga Sêca inicia com aulas remotas

A secretária de Educação de Restinga Sêca, Silvia Maria Mohr, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, esteve reunida de forma online, no tarde do dia 1º de março, com as equipes diretivas das escolas municipais e particular, bem como, com a presidente do Conselho Municipal de Educação – CME, Adriana Cassol, para tratar sobre as normativas de volta às aulas.

Considerando a situação de excepcionalidade na qual se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência do agravamento da pandemia do Coronavírus, a gestão municipal em acordo com o Decreto do Governo do Estado, que determinou bandeira preta em todos os municípios, emitiu o Decreto Municipal N°16/2021, que autoriza a operacionalização das aulas remotas – com atividades não presenciais.

As equipes diretivas, juntamente com os profissionais das escolas, continuarão trabalhando, obedecendo os protocolos de ocupação e de higienização determinados pelo Centro de Operação de Emergência – COE.

Dessa forma, as escolas da rede municipal estarão entregando as atividades não presenciais impressas aos estudantes dos educandários, no dia 9 de março, em horário que será avisado pelas escolas.

“Solicitamos a compreensão e a colaboração dos familiares dos estudantes, pois, neste momento, nossa maior preocupação é com a saúde de todos, preservando vidas”, destaca a secretária de Educação, Silvia Mohr.

Fonte: Secretaria de Educação