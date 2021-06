Aulas em Nova Palma iniciam na próxima segunda-feira, dia 7

Na semana de 28 de maio a 02 de junho ocorreram diversas reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma para tratar de assuntos referentes ao início das aulas presenciais e híbridas. No encontro ficou acertado o início das atividades para a segunda-feira, dia 7.

A decisão do retorno foi em decorrência das exigências do Governo Estadual, quando diretores de escolas municipais e estaduais, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar e proprietários do transporte escolar terceirizados participaram para discutir os assuntos relacionados a essa retomada.

Para o retorno das aulas, a Secretaria Municipal da Educação está trabalhando para garantir todos os protocolos de segurança. As aulas retornam presencialmente no dia 07 de junho de forma escalonada. Para os pais que não se sentirem seguros, não são obrigados a encaminhar os filhos para escola e continuarão tendo todo o suporte necessário para as aulas de forma remota.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.