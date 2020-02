Aniversario de Faxinal do Soturno será comemorado no domingo, dia 9

Faxinal do Soturno completa 61 anos de emancipação político-administrativa no dia 12 de fevereiro e, para comemorar o aniversário, a Prefeitura Municipal organizou uma programação especial que vai acontecer neste domingo, dia 9 de fevereiro, na Praça Vicente Pallotti, com transmissão da Rádio Integração.

A grande atração será o show com a dupla sertaneja Paula e Pâmela, do Paraná, a partir das 19h, porém, as festividades iniciam às 17h, com mateada oferecida pela ervateira Ximango, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças e Feira de Artesanato e Produtos Coloniais locais. O supermercado SuperMax vai aproveitar a festa para sortear uma motocicleta zero quilômetro entre os seus clientes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno