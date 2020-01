André Tonetto será o presidente do Legislativo restinguense em 2020

O vereador André Tonetto será o presidente da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca no ano de 2020.A nova mesa diretora foi eleita no dia 9 de dezembro e ficou assim constituída:

Presidente: André Tonetto

Vice-presidente: José Carlos Turba – Teinha

1º secretário: Tiago Cantarelli

2º secretário: Caio Magoga

Em entrevista na manhã desta segunda-feira, dia 6, ao programa Olho Vivo da Rádio Integração, André Tonetto agradeceu a confiança dos demais vereadores em elegê-lo para coordenador o Legislativo neste último ano de mandato.

“É uma grande responsabilidade estar na presidência da Câmara. Os presidentes que me antecederam são extremamente competentes. Espero pelo menos manter no mesmo nível. É uma missão importante eu espero atender as expectativas.”