AMF abre inscrições para a 7ª turma do Curso ‘Escola de Negócios’

A Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) abre inscrições para mais uma turma do curso Escola de Negócios. O curso é voltado para micro, pequenos e médios empresários e empreendedores.

As aulas são com os mais experientes profissionais, de atuação no mercado, vinculando formação acadêmica e prática empresarial, professores convidados e empresários que já consolidaram seu êxito empresarial, selecionados pela AMF para trazerem para a sala de aula a combinação de um sólido percurso acadêmico com a experiência de sucesso no meio empresarial: além do longo percurso de estudo, todos os professores são empresários de sucesso que vivem de fato aquilo que ensinam em sala de aula, fato que os credencia ainda mais à atividade docente e dá evidência de que o conteúdo estudado traz resultado para a empresa. Dessa forma são oferecidosformação e aperfeiçoamento de alto nível.

A proposta do curso Escola de Negócios o empreendedor aprender com osmais experientes profissionais e empresários de sucesso em suas áreas de atuação, de forma concreta e aplicada, ferramentas, métodos e principalmente a mentalidade empresarial vencedora que irão ampliar ainda mais os resultados da sua empresa.

O curso também oportuniza realizar uma visita técnica em uma empresa referência nacional para mostrar no dia-a-dia do negócio as práticas e ações vencedoras que poderão ser aplicadas no seu negócio independentemente do ramo de atuação.

As inscrições vão até 7 de março. Faça a sua inscrição clicando AQUI.

Fonte: AMF