Alunos em vulnerabilidade social de Silveira Martins recebem kits de alimentação escolar

Iniciou em Silveira Martins nesta quarta-feira, dia 13, e segue até a sexta-feira, dia 15, a entrega de kits de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade social. Medida foi adotada em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

A ação, amparada em lei e com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Escola Municipal João Frederico Savegnago, onde serão distribuídos 77 kits. Seguindo todas as normas de higiene, a entrega ocorre diretamente na residência do estudante.

Além disso, os alunos recebem máscaras domésticas fabricadas em uma ação comunitária e que é fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, e também um kit com material escolar preparado pela escola para apoiar os estudantes que estão recebendo atividades para realizar em suas casas.

A relação dos alunos beneficiados seguiu análise do cadastro da Secretaria Municipal de Assistência Social e com aprovação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Estudante que possam estar em situação vulnerável e que não tenha sido beneficiado nesta primeira ação pode fazer contato com a direção da escola, solicitando auxílio através de um responsável.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins.