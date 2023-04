Alunos e professores de Agudo participam de formação musical como ferramenta de ensino

Visando facilitar o processo de aprendizagem, com um instrumento eficaz para que a escola se torne um local mais alegre e receptivo, professores e alunos do 4º ao 9º Ano da rede municipal de ensino participaram do projeto “Musicar: A arte de educar com música”. A atividade foi realizada com o cantor, compositor, escritor e filósofo Rodrigo Munari, na tarde desta segunda-feira, dia 24, no pavilhão da comunidade Santos Reis.

A capacitação teve duração de 2h, com o objetivo de desenvolver conceitos e práticas de aprendizado sobre a música, demonstrando como usá-la em sala de aula de maneira criativa e interdisciplinar para fortalecer a relação entre discente e docente, facilitando o processo de aprendizagem e estimulando a criatividade como importante ferramenta na busca pelo conhecimento.

O projeto cultural tem apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio das empresas Instituto Elizabetha Randon, Vinícola Campestre e Banco Safra.

Fonte: Prefeitura de Agudo