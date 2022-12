Alunos e professores da UERGS de Cachoeira do Sul visitam São João do Polêsine

No último sábado, dia 10, o município de São João do Polêsine recebeu a visita dos alunos e professores dos Cursos de Especialização, Pós Graduação em Gestão Pública, e dos Cursos de Agronomia e Administração da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), do Campus de Cachoeira do Sul.

O objetivo da visita foi conhecer e apresentar os principais atrativos turísticos, políticas públicas e infraestrutura turística do município aos alunos, como forma de avaliar as ações que são desenvolvidas para que, após, possam ser analisadas e espelhadas para projetos futuros dentro da universidade, bem como ao município de Cachoeira do Sul.

O roteiro e apresentação dos potenciais do município foi realizado pela Chefe do Departamento de Cultura e Turismo, Bianca Trindade, que recepcionou o grupo e acompanhou durante toda a visita. O passeio teve início no Foletto Gelato & Café, em seguida o grupo foi recepcionado pela secretária executiva do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), Valserina Gasen, e pela estagiária no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa). Após, o grupo conheceu o complexo da Praça João Luiz Pozzobon e finalizou a manhã com o almoço no Restaurante Casa Tua.

Na parte da tarde o grupo conheceu a comunidade de Ribeirão e Linha Santana, seguindo em direção ao Distrito Turístico de Vale Vêneto, onde tiveram a oportunidade de conhecer a infraestrutura turística, os atrativos, dentre eles: a Cachaçaria Gentil e o Museu do Imigrante Italiano Eduardo Marcuzzo. Após conheceram a comunidade do Caravel e o Distrito Recanto Maestro. O roteiro finalizou no Giacomini Alimentos.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine