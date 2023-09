Alunos do projeto Bombeiro Mirim de Restinga Sêca realizam atividade extracurricular na UFSM

Nesta quarta-feira, dia 27, alunos do projeto “Bombeiro Mirim” do 4º Pelotão de Bombeiro Militar (4º PelBM), de Restinga Sêca, realizaram uma atividade extracurricular com passeio a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Na oportunidade, eles visitaram o Colégio Politécnico, onde conhecerem o “Espaço Pachamama”, que é um local para educação ambiental que aborda a temática de forma lúdica, por meio de jogos, maquetes, desenhos e pinturas. Na sequência, foram ao Planetário, onde foi reproduzida a apresentação: “As maravilhas do Universo”.

O Projeto Bombeiro Mirim é uma ação de educação preventiva destinado para crianças na faixa etária entre 10 e 12 anos. A grade curricular valoriza os temas relacionados a atividade do bombeiro, principalmente em relação a prevenção de incêndio e a preparação para agir em caso de emergências. Possibilita ainda a vivência com a disciplina militar, rotinas que incentivam o trabalho em grupo, a superação de desafios, a higiene e a autoestima.

No 4º PelBM o projeto é executado neste ano pelo sargento Marciano Forgiarini e pelo soldado Max Brondani. Além disso, conta também com a instrução do soldado Daniel Lagemann e apoio dos demais militares. A previsão é que a formatura desta turma ocorra até o final do mês de outubro.