Alunos do Progredir de Nova Palma realizaram visitas técnicas

Fotos: Hazael Soranzo de Almeida

A turma do curso de Produção de Pequenas Frutas na Quarta Colônia, por meio do Progredir em Nova Palma, realizou visitas técnicas na última sexta-feira, dia 19.

No período da manhã, os alunos foram em uma propriedade rural do distrito de Arroio Grande, em Santa Maria, da família Orlandi. Lá puderam observar a produção comercial de morango no solo, conhecendo o manejo, os cuidados com a cultura e a sua comercialização, além de se deliciar com a degustação dos morangos colhidos na hora. A tarde, foram até o município de Itaara, onde conheceram o Instituto Phytus, os pomares de maçã, pêssego, citrus, goiaba, pêra, figo e, em especial, de mirtilo, podendo conhecer mais sobre a cultura, manejo, condução e ver a floração.

As aulas teóricas do curso acontecem no Salão Paroquial de Nova Palma e as práticas no Horto Municipal. As atividades contam com os ensinamentos do professor Hazael Soranzo de Almeida e da professora Paola D. Welter.

Lançado em abril, o Progredir Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco coordena a execução de cursos com temáticas sobre cultura e turismo na Região Central do Estado. A iniciativa contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região e ajuda a viabilizar a certificação do território pela Unesco.

Vinculado ao Ministério da Cidadania e executado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com apoio do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), o Progredir tem previsão de ser operacionalizado até o próximo ano, com aplicação financeira de R$1,08 milhão. Além disso, cada um dos municípios – Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins – contribuem com transporte e equipes dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), que organizam as inscrições de alunos e materiais para as aulas. Para os dois anos previstos de execução do Programa Progredir, a meta é capacitar 2,5 mil alunos na Quarta Colônia.

Com informações do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco