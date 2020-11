Alunos do Curso de Formação de Soldados da Brigada Militar participam de evento na AMF

Na tarde de quarta-feira, dia 18 de novembro, foi realizado um evento na Antonio Meneghetti Faculdade, no Recanto Maestro, em comemoração aos 183 anos da Brigada Militar, com alunos do Curso de Formação de Soldados da Brigada Militar.

Foram palestrantes o Juiz de Direito da Comarca de Faxinal do Soturno, Dr. Mário Gonçalves Pereira, e a professora Drª. Luiza Motta. Os temas abordados foram a lei de Abuso de Autoridade, Justiça Militar e Processo Penal Militar, tendo como objetivo agregar ao conhecimento dos futuros soldados, expertises da área técnica e funcional, além da experiência e contato com autoridades civis.

Na oportunidade foram recepcionados pelo coordenador do Curso de Direito, Dr. Lúcio André Lorenzon, e Drª Patrícia Wazlawick, coordenadora do Curso Ontopsicologia.

A iniciativa da atividade partiu do tenente Martins, que ministra aulas de Direito Processual Penal Militar na Escola de Formação de Sargentos em Santa Maria, em parceria com a AMF.