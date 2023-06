Alunos de São João do Polêsine recebem uniformes escolares

Nesta quarta-feira, dia 7, alunos de Rede Municipal de Ensino de São João do Polêsine receberam uniformes escolares, além de mochilas. Ação é fruto do projeto “Recicle bem, faça o bem”.

Com uma iniciativa da Prefeitura de São João do Polêsine, por meio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura Desporto e Turismo, os uniformes foram confeccionados com cerca de 75% de malha oriundos da transformação de recicláveis em tecido. A ação é parte do Projeto de Educação Ambiental do município, quando neste ano foram disponibilizadas nas escolas máquinas para recebimento de material reciclável.

O material arrecadado é vendido e o recurso financeiro é destinado para a aquisição dos uniformes. A partir da disponibilidade dos equipamentos, os alunos receberam um Tag, uma espécie de cartão para registro do material depositado e bolsa reciclável para fazer as coletas.

“Sem palavras para descrever a alegria dos alunos, e a nossa, em distribuir os uniformes escolares para os 176 alunos da Rede Municipal de Ensino”, publicou Matione Sonego, prefeito de São João do Polêsine, em suas redes sociais.