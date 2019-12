Alunos de São João do Polêsine recebem orientações sobre Educação Fiscal

No dia 11 de dezembro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental La Salle, na Nova Vila São Lucas, em São João do Polêsine, as professoras, Roselaine Bisognin e Mariane Bolzan, reuniram-se com os alunos para encerrar o tema ministrado no ano letivo sobre a importância do Programa Educação Fiscal na Escola e do Programa Nota Fiscal Gaúcha, buscando a conscientização de desenvolver a cidadania fiscal ainda quando crianças, a fim de contribuir na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.

Também esteve presente ao encontro a coordenadora Pedagógica, Flávia Regina Coradini, e o inspetor tributário, José Carlos Moro de Moro, com o intuito de incentivar a compra no comércio local e ressaltar a importância de exigir a nota fiscal nos estabelecimentos, evitando assim a sonegação e aumentando a arrecadação de impostos, trazendo mais investimentos pra o município.

Para participar, o cidadão deve cadastrar-se no Programa Nota Fiscal Gaúcha (www.nfg.sefaz.rs.gov.br) e solicitar que seja incluído o CPF na Nota Fiscal ao efetuar uma compra. No momento do cadastro pode ser indicado as entidades: EMEF La Salle ou EMEI Recanto dos Sonhos, para que estas possam receber recursos para investirem em seus projetos.

Todo mês o cidadão concorre a prêmios em dinheiro nos sorteios estadual e municipal. No município, são três prêmios, sendo o primeiro no valor de R$ 150,00 e o segundo e terceiro prêmios R$ 100,00 cada.

A Prefeitura Municipal de São João do Polêsine disponibiliza um espaço a quem precisar efetuar o seu cadastro.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine