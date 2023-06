Alunos de escolas de Agudo plantam árvores nativas para preservação de área de proteção ambiental

No mês dedicado ao meio ambiente, estudantes de seis escolas do município de Agudo demonstraram seu compromisso com a sustentabilidade ao participarem de uma ação de plantio de mudas de árvores nativas. A iniciativa, coordenada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdemas), em parceria com a Emater, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental e Viveiro Municipal, visa proteger uma importante vertente de água, que corresponde a uma Área de Preservação Permanente (APP).

Na terça-feira,13, os alunos se reuniram no Seminário Franciscano para contribuir ativamente na conservação ambiental da região. Foram plantadas centenas de mudas de árvores nativas, fornecidas pelo Viveiro Municipal, com o objetivo de fortalecer o ecossistema local e preservar o recurso hídrico.

A ação demonstra a conscientização dos jovens estudantes acerca da importância da preservação do meio ambiente e da adoção de práticas sustentáveis. Ao plantarem as mudas de árvores nativas, eles contribuem para a manutenção do equilíbrio ecológico, promovendo a conservação da biodiversidade local e a proteção dos recursos hídricos.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental desempenha um papel fundamental na promoção dessas atividades, fornecendo suporte técnico e orientações para o plantio adequado das mudas. Além disso, o Viveiro Municipal tem sido um importante aliado, produzindo e disponibilizando as mudas de árvores nativas, contribuindo assim para o reflorestamento e a preservação das áreas verdes.

A iniciativa representa um passo significativo para a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental. A preservação da vertente de água por meio do plantio de árvores nativas é uma ação concreta que contribui para a conservação do ecossistema local, garantindo um ambiente saudável e equilibrado para as futuras gerações.

O plantio das mudas de árvores nativas é apenas uma das diversas atividades que estão sendo realizadas no mês do meio ambiente em Agudo. A programação conta com palestras, campanhas de conscientização e outras ações voltadas para a educação ambiental, buscando sensibilizar a comunidade para a preservação do meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis.

Fonte: Prefeitura de Agudo