Alunos de Dona Francisca desenvolvem o projeto Máscara do Agradecimento

Na segunda-feira, dia 29 de junho, aconteceu em Dona Francisca, a entrega do projeto ” Máscara do Agradecimento”. O projeto desenvolvido pelos os alunos das turmas do Ensino Fundamental da Escola Tiradentes em parceria com os alunos do Pré B/manhã, da Emei Dente de Leite Ivaní Tessele, visou desenvolver muito mais que a criatividade, mas sim a empatia, na visão de se colocar no lugar do outro, onde nossas crianças custumizaram uma máscara simbólica como forma de apoio, agradecimento, incentivo, carinho e reconhecimento a todos os profissionais da área da saúde de Dona Francisca que atuam na linha de frente ao combate do Covid-19.

Na foto a professora, Diane Morais, faz a entrega para a secretária da Saúde, Maria do Carmo Tronco de Vargas.

Agradecer é a palavra de ordem neste momento difícil que atravessamos, por isso, a equipe de professores e direção, agradece especialmente as famílias que sempre abraçam os projetos e a equipe da Saúde pelo acolhimento.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca