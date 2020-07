Alunos das escolas municipais de Paraíso do Sul participam de concurso de desenho e redação

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através da Secretaria de Educação e Cultura promoveu um concurso de desenho e redação entre alunos das escolas municipais. O tema abordado foi, “Eu vivo esse momento…todos pela vida!”.

O objetivo do concurso foi promover e incentivar o prazer de ler, escrever e desenhar, desenvolvendo a produção textual e a criatividade, difundir talentos e habilidades artísticas dos educandos, incentivar os alunos que mesmo nesse momento de isolamento, pode-se fazer a diferença expressando os sentimentos.

O concurso foi oferecido nas seguintes categorias: Desenho – alunos do Pré ao 3º ano; Redação – Alunos do 4º ao 5º; e Redação – Alunos do 7º ao 9º. A participação dos alunos não era obrigatória e teve grande número de participantes.

Os jurados do concurso se reuniram no dia 16 de julho e avaliaram as redações e desenhos, classificando cinco trabalhos em cada categoria.

Durante as avaliações notou-se a importância de incentivar a expressão dos alunos por meio da arte e escrita, facilitando a comunicação e expressão dos participantes. Tornando a tarefa dos jurados ainda mais difícil diante de trabalhos tão expressivos e significativos.

Os coordenadores do concurso irão se reunir com os diretores das escolas participantes para definir a forma que ocorrerá a premiação do concurso, devido a Pandemia do Coronavírus.

Estiveram presentes a secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt; a supervisora, Cristiane Ehle; a psicopedagoga, Andressa Venturini; e a comissão julgadora formada pela funcionária da Prefeitura, Daniele Schütz; professor Itamar Fontoura, especialista em dança e atividades de arte e cultura; e Arno Stelter, pastor e psicanalista.

