Alunos da Escola Santa Rosa indicam demandas para o Poder Legislativo de Formigueiro

Em sessão realizada na Câmara de Vereadores de Formigueiro na noite da última segunda-feira, dia 25, três demandas sugeridas por alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rosa foram transformadas em documentos oficiais e encaminhadas ao Poder Executivo.

Com foco na integração, desenvolvimento social e no bem coletivo, um grupo de estudantes, coordenados pelos professores Cleber Borba e John Lindemann, por meio do projeto “Ética e Cidadania” da Escola Santa Rosa, visitou o Poder Legislativo no último dia 18 para acompanhar um pouco do trabalho realizado pelos vereadores e, desta forma, puderam indicar pautas para os políticos formigueirenses.

Indicações dos alunos

A indicação 106/2021, sugerida pelo 8º Ano, pede a reativação da Biblioteca Municipal utilizando-a como um espaço cultural e de recreação, onde poderão ocorrer oficinas literárias e o acesso a computadores com internet para os alunos realizarem pesquisas.

Elaborada pelo 7º Ano, a indicação 107/2021 aborda uma adequação ou reforma do antigo ginásio de esportes para a realização de projetos envolvendo a juventude, visto que estará contribuindo com a diminuição do uso de drogas e promovendo uma melhor qualidade de vida.

Por fim, a indicação 108/2021 do 6º Ano solicita a criação de um canil municipal, com o objetivo de acelerar o processo de adoção e cuidados com os animais de rua e, posteriormente, também podendo ser disponibilizado o serviço de castração.

Na última sessão, estas indicações foram assinadas pelos nove vereadores e apresentadas oficialmente na Câmara.